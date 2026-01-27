Sapevamo più di Marte che dell’Antartide | ora una mappa mostra cosa nasconde il ghiaccio ed è bellissimo

Da cultweb.it 27 gen 2026

Per molto tempo, abbiamo conosciuto meglio la superficie di Marte rispetto alle aree più remote del nostro pianeta, come l’Antartide. Recentemente, una mappa dettagliata ha permesso di scoprire cosa si nasconde sotto il ghiaccio, offrendo nuove prospettive sulla regione e il suo ambiente. Questa scoperta apre la strada a studi più approfonditi e a una migliore comprensione del nostro pianeta.

Per decenni abbiamo avuto mappe più dettagliate della polverosa superficie di Marte che del cuore del nostro pianeta. Sotto la sterminata distesa bianca dell’Antartide, infatti, si cela un mondo invisibile, sepolto da una coltre di ghiaccio spessa anche quattro chilometri. Oggi, però, quella “macchia bianca” sulle mappe geografiche ha finalmente un volto. Un team internazionale di scienziati, guidato dall’Università di Grenoble-Alpes e da quella di Edimburgo, ha pubblicato su Science una mappa rivoluzionaria che mostra, con una nitidezza mai vista prima, il paesaggio che si trova sotto i ghiacciai. 🔗 Leggi su Cultweb.it

