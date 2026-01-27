Per molto tempo, abbiamo conosciuto meglio la superficie di Marte rispetto alle aree più remote del nostro pianeta, come l’Antartide. Recentemente, una mappa dettagliata ha permesso di scoprire cosa si nasconde sotto il ghiaccio, offrendo nuove prospettive sulla regione e il suo ambiente. Questa scoperta apre la strada a studi più approfonditi e a una migliore comprensione del nostro pianeta.

Per decenni abbiamo avuto mappe più dettagliate della polverosa superficie di Marte che del cuore del nostro pianeta. Sotto la sterminata distesa bianca dell’Antartide, infatti, si cela un mondo invisibile, sepolto da una coltre di ghiaccio spessa anche quattro chilometri. Oggi, però, quella “macchia bianca” sulle mappe geografiche ha finalmente un volto. Un team internazionale di scienziati, guidato dall’Università di Grenoble-Alpes e da quella di Edimburgo, ha pubblicato su Science una mappa rivoluzionaria che mostra, con una nitidezza mai vista prima, il paesaggio che si trova sotto i ghiacciai. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sapevamo più di Marte che dell’Antartide: ora una mappa mostra cosa nasconde il ghiaccio (ed è bellissimo)

Approfondimenti su Antartide Mappa

Una recente mappa dettagliata rivela cosa si cela sotto il ghiaccio dell’Antartide, offrendo nuove prospettive sulla sua struttura nascosta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Antartide: Cosa Nasconde il Continente Più Misterioso della Terra Misteri per Dormire

Ultime notizie su Antartide Mappa

Argomenti discussi: Sotto l’Antartide c’è un mondo nascosto: nuova mappa rivela montagne e canyon sepolti da 4 km di ghiaccio; Marte era un pianeta blu: confermato un oceano vasto come l’Artico; Copenhagen-Napoli: Neestrup in conferenza post-partita | DIRETTA VIDEO.

Marte, il pianeta rosso un tempo era blu e aveva un oceano grande quanto il Mar glaciale articoUno studio pubblicato di recente dimostra che in un lontano passato gran parte della superficie del pianeta era ricoperta da una massa d'acqua simile a quelle terrestri ... wired.it

Acqua su Marte da umidità e ghiaccio sotterraneo: trovata la chiave per le future missioni umaneRecuperare acqua su Marte, anche dall’atmosfera, è uno degli obiettivi chiave per rendere possibili le future missioni umane sul Pianeta Rosso. Oltre al ghiaccio ... ilmessaggero.it

Finora sapevamo più della superficie di Marte rispetto a quello che si nasconde sotto gli oltre quattro chilometri di ghiaccio dell'Antartide, ma grazie a una nuova mappa della topografia nascosta sotto la calotta glaciale, quel mondo sotterraneo — un tempo sol - facebook.com facebook