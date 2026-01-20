Nuova mappa mostra cosa si nasconde sotto il ghiaccio dell'Antartide | Conosciamo meglio Marte

Una recente mappa dettagliata rivela cosa si cela sotto il ghiaccio dell’Antartide, offrendo nuove prospettive sulla sua struttura nascosta. Attraverso una tecnica innovativa, i ricercatori hanno potuto esplorare con precisione le aree sotto lo spesso strato ghiacciato. Questa scoperta apre interessanti possibilità di studio, contribuendo a migliorare la comprensione dei processi che interessano il continente e il suo ruolo nel clima globale.

Grazie a una tecnica innovativa i ricercatori sono riusciti a mappare con un dettaglio senza precedenti cosa si nasconde sotto lo spesso strato di ghiaccio dell'Antartide.

