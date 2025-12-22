L' esplosione al Royal Liverpool Golf Club
Il Royal Liverpool Golf Club, meglio conosciuto come Hoylake, ha pubblicato il video di un'esplosione in uno dei suoi famosi green: si tratta della detonazione controllata di un proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
WWII Bomb Found at Royal Liverpool Golf Course - Evacuation & Controlled Detonation!
