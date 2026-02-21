Vuelle ora il Consorzio guarda al futuro | Cerchiamo nuovi investitori per il club

La Vuelle cerca nuovi investitori per rafforzare il futuro del club, dopo aver affrontato momenti di difficoltà finanziaria. La dirigenza ha deciso di puntare su investimenti esterni per sostenere la crescita della squadra e garantire stabilità. Nel frattempo, la squadra si prepara con determinazione al derby contro Rimini, con l’obiettivo di mantenere la testa della classifica. La partita si svolgerà tra poche ore in un palazzetto gremito di tifosi.

Una vigilia importante anche fuori dal campo per la Vuelle che, si sta preparando al derby con Rimini per difendere la vetta. Ieri pomeriggio, nella sede di Banca di Pesaro, si è tenuta infatti un’assemblea straordinaria del Consorzio "Pesaro Basket" che detiene la proprietà della Victoria Libertas. Una riunione che pone le fondamenta per una possibile svolta perché ha permesso ai consorziati di adeguare lo statuto, approvando un nuovo testo. Successivamente è stato nominato l’organo amministrativo che ha confermato Franco Arceci presidente e nel ruolo di vice Massimo Tonucci, padrone di casa e anche presidente anche di Banca di Pesaro, da sempre al fianco del club biancorosso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Vuelle, futuro: si va verso un super-Consorzio

Albergo di Codeglia: chiuso il contenzioso, ora si guarda al futuro. “Pronti a rilanciarlo”Dopo la conclusione del contenzioso, l’Albergo di Codeglia si prepara a guardare avanti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.