Riviera film festival festeggia dieci anni | dal 5 al 10 maggio 2026 la decima edizione

Dal 5 al 10 maggio 2026, a Sestri Levante, torna il Riviera international film festival che celebra la sua decima edizione. Il festival, dedicato al cinema indipendente e ai giovani talenti, raggiunge un traguardo simbolico nel luogo dove tutto è iniziato nel 2017, la "perla del Tigullio".

