Maratona dell' isola d' Elba appuntamento con la decima edizione | il programma

La decima edizione della maratona dell’isola d’Elba si svolgerà domenica 10 maggio, attirando runner da tutta Italia. Quest’anno, il percorso si snoda tra le colline e le spiagge dell’isola, con un tracciato di 42,195 km che presenta un dislivello totale di 675 metri. La partenza e l’arrivo sono fissati a Marina, offrendo agli atleti viste mozzafiato sul mare. La gara si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate elbana, coinvolgendo appassionati di corsa e turisti.

I runners correranno domenica 10 maggio lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia con partenza e arrivo a Marina di Campo La maratona dell’isola d’Elba è pronta a spegnere dieci candeline. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, con la classica distanza di 42,195 km disegnata su un tracciato collinare da 675 metri di dislivello, lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia con partenza e arrivo a Marina di Campo. Nutrita l’agenda di eventi collaterali con un chiaro obiettivo: rafforzare il posizionamento internazionale della manifestazione, valorizzando sport e territorio in un’esperienza che va oltre il cronometro.🔗 Leggi su Livornotoday.it A Lucera appuntamento con la decima edizione di 'Ballando con le Stelle – Telethon'A Lucera si apre la decima edizione di ‘Ballando con le Stelle – Telethon 2025’, un evento che unisce musica, danza e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, coinvolgendo la comunità locale in una serata all’insegna del talento e della solidarietà. Ferrara torna ad avere la 'sua' maratona: appuntamento al 2027 con la nuova edizioneFerrara ripropone la sua maratona dopo anni di assenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Running: la Maratona dell’Isola d’Elba compie 10 anni; L'Atletica Isola d'Elba alla White Marble Marathon di Carrara; Umberto Eco a dieci anni dalla morte: parte la maratona web mondiale di 24 ore per ricordarlo; 10 anni dalla morte di Umberto Eco, per l'anniversario una maratona di 24 ore su Youtube. Maratona dell’Isola d’Elba 2025 all'insegna del rinnovamento: i nuovi percorsiL’Isola d’Elba è pronta ad accogliere la nona edizione della Maratona dell’Elba, in programma domenica 11 maggio 2025. Per l’edizione di quest'anno, sono attesi runner provenienti da oltre 18 Paesi, ... gazzetta.it La maratona dell’Isola d’Elba compie 10 anni: in primavera torna la corsa tra mare e naturaIl 10 maggio 2026 l’appuntamento per i 42,195 km lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia, fatto di continui saliscendi, con il mare a fare da sfondo per gran parte del tracciato. Tanti gli even ... msn.com Corsa su strada - Maratona dell'Isola d'Elba - 10/05/2026 - Marina di Campo (LI) Corri oltre i limiti, dentro la bellezza una corsa tra cielo e mare, fatica e sorrisi, passi lenti e battiti forti. La 10a Maratona dell’Elba non è solo una gara ma un viaggio nell’ani facebook