frode fiscale nella logistica confiscati soldi e immobili per sedici milioni di euro al re delle cooperative

Nella vicenda di frode fiscale nella logistica, sono stati sequestrati beni per un valore di sedici milioni di euro. Tra i beni confiscati ci sono soldi e immobili appartenenti a un imprenditore noto nel settore cooperativo. La confisca è stata disposta dalle autorità e il patrimonio dell’imprenditore ora passa allo Stato. La procedura ha portato alla definitiva privazione dei beni coinvolti.

Il patrimonio del “re delle cooperative” è diventato ora, definitivamente, di proprietà dello Stato. Per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro, compresi 118 immobili anche di pregio in località turistiche, tutto già sotto sequestro dal 2019 e poi confiscato nel 2022, con il contenzioso che è ora terminato con la Cassazione che ha reso definitiva la confisca a carico dell’imprenditore della logistica Giancarlo Bolondi, 70enne nativo di Reggio Emilia e residente in Svizzera. Era stato arrestato nel luglio del 2018, insieme ad altre undici persone, nell’operazione “Negotium” della Guardia di finanza di Pavia, che gli aveva contestato sia l’accusa di caporalato (assolto in primo grado) che di frode fiscale (condanna definitiva a 4 anni e mezzo per cumulo con un patteggiamento al Tribunale di Velletri). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

