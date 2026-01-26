Francesco Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all' Auditorium Conciliazione

Il 8 ottobre 2026, all’Auditorium Conciliazione di Roma, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno “Francesco”. L’evento combina i testi di Cazzullo con le musiche di Branduardi, eseguite dal vivo insieme a Fabio Valdemarin. Un’occasione per esplorare la figura di Francesco, attraverso parole e musica, in un appuntamento culturale dedicato alla riflessione e alla tradizione italiana.

Con i testi di Aldo Cazzullo, il racconto si intreccia con le musiche di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin. Lo spettacolo è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Nel 2026 l'Italia celebrerà il suo santo patrono, "il più italiano dei santi": San Francesco, morto 800 anni fa. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano la storia del santo, anzi le storie. Il San Francesco della devozione: il lupo, la predica agli uccelli, le stimmate. Il San Francesco della storia: la conversione, la spoliazione, il rapporto con il Papa, la nascita dell'ordine, la crociata, l'incontro con il sultano.🔗 Leggi su Romatoday.it

