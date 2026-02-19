Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi all' Augusteo con Francesco

Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi si esibiscono all’Augusteo di Napoli per presentare “Francesco”. La causa è la richiesta del pubblico di ascoltare le parole dello scrittore e la musica del cantautore, che uniscono narrazione e canzoni in un unico spettacolo. La sera del 23 febbraio, alle 21, si terrà un evento speciale in cui i due artisti racconteranno storie e interpretazioni dedicate al Papa Francesco. Un appuntamento che richiama molti appassionati e curiosi, pronti a vivere un’esperienza unica.

Lunedì 23 febbraio, alle ore 21, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi protagonisti al teatro Augusteo di Napoli con FRANCESCO (Testi scritti da Aldo Cazzullo). Il racconto si intreccia con le musiche di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin. "Nel 2026 l'Italia celebrerà il suo santo patrono, "il più italiano dei santi": San Francesco, morto 800 anni fa. Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi - si legge sul sito del teatro - raccontano la storia del santo, anzi le storie. Il San Francesco della devozione: il lupo, la predica agli uccelli, le stimmate. Il San Francesco della storia: la conversione, la spoliazione, il rapporto con il Papa, la nascita dell'ordine, la crociata, l'incontro con il sultano.