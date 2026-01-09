la corea del sud chiede aiuto alla cina per la de esclation con la corea del nord

La Corea del Sud ha chiesto assistenza alla Cina nella gestione delle tensioni con la Corea del Nord. Lee Jae Myung, presidente sudcoreano, ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping per discutere di strategie volte a ridurre le escalazioni nella regione. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel corso del 2026, in un momento di crescente attenzione internazionale sulla stabilità della penisola coreana.

È un’ operazione delicatissima quella che Lee Jae Myung ha appena tentato di compiere in Cina. Il presidente sudcoreano è infatti volato a Pechino per incontrare Xi Jinping nell’ambito di un meeting volto a ripristinare completamente i legami tra i due Paesi nel corso del 2026. “Questo vertice rappresenta un’importante opportunità per fare del 2026 il primo anno di ripristino completo delle relazioni tra Corea del Sud e Cina “, ha affermato Lee. “Credo che gli sforzi per sviluppare la cooperazione strategica e il partenariato tra i due Paesi, trasformandoli in una tendenza irreversibile dei nostri tempi, continueranno”, ha aggiunto il leader progressista. 🔗 Leggi su It.insideover.com

