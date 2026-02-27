Dimarco | Sogno lo Scudetto e la qualificazione ai Mondiali | il lavoro paga sempre

Durante un evento organizzato da Adidas, Federico Dimarco ha parlato della sua stagione con l’Inter, evidenziando i suoi obiettivi personali e le sfide che affronta. Il giocatore ha condiviso i suoi sogni di conquistare lo scudetto e di qualificarsi ai Mondiali, sottolineando come il duro lavoro sia fondamentale per raggiungere i propri traguardi.

Dimarco. Nel corso di un evento firmato Adidas, Federico Dimarco ha fatto il punto su una stagione che lo sta vedendo tra i protagonisti con la maglia dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esterno nerazzurro ha parlato del perché della sua grande stagione: “Io ho lavorato come sempre, ci sono stagioni dove magari fai meno bene e altre dove performi tantissimo“. Dimarco ha poi sottolineato quanto sia centrale per lui il contributo al collettivo: “Sono felice di farlo, di aiutare la mia squadra. Semplice, il lavoro paga sempre“. Parole che racchiudono il senso della sua crescita costante e della sua importanza nello scacchiere nerazzurro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Sabatini chiaro: “Sempre stato un sogno per il Milan lo scudetto. Non fare le coppe non ha inciso finora”Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Lo scalpello di Dimarco scolpisce lo scudetto dell’Inter: “È devastante”2026-02-23 07:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Inter è andato...

Temi più discussi: Dimarco: Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto; Dimarco: Voglio lo Scudetto con l'Inter e poi il Mondiale; Inter, Dimarco: Scudetto? Non lo sentiamo vicino! In Norvegia campo diverso; Dimarco ieri: Scudetto, Mondiale o Champions? Prendo i primi due. Svelato il motivo.

Dimarco: Felice di aiutare l'Inter, il lavoro paga. Sogno lo scudetto. Genoa forte, dobbiamo essere prontiHo lavorato come sempre. Parola di Federico Dimarco, intercettato da Sky Sport a margine di un evento Adidas. Il laterale dell'Inter, assoluto trascinatore della squadra di Chivu, spiega i segreti d ... msn.com

Dimarco: Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudettoA margine di un evento Adidas, Federico Dimarco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e non solo ... msn.com

Dimarco: “Il lavoro paga sempre, è semplice: felice di aiutare l’Inter. Sogno lo scudetto” x.com

Corriere dello Sport: "A chi ha chiesto a Dimarco di scegliere, Federico ha detto di preferire scudetto e qualificazione mondiale con l’Italia al sogno Champions, ma soltanto per distinguere quello che legittimamente Dimarco sente alla portata da ciò che rientra - facebook.com facebook