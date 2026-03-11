Il sipario di Z Generation meets Theatre si apre per le scuole della Val di Chiana
Il teatro non è solo spettacolo, ma uno strumento pedagogico formidabile, capace di stimolare pensiero critico, empatia e creatività. Con questa consapevolezza torna in scena "Z Generation meets Theatre", la rassegna curata da Officine della Cultura con le matinée dedicate agli studenti degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Articoli correlati
Il racconto di Z Generation meets Theatre inizia onlineLunedì 26 gennaio alle ore 11, sui canali social di Officine della Cultura (Facebook e Youtube), sarà presentata ufficialmente Z Generation meets...
Troilo e Cressida: I Sacchi di Sabbia la Teatro Pietro Aretino per Z Generation meets TheatreArezzo, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio, alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà I Sacchi di Sabbia con “ Troilo e...