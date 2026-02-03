Domenica 8 febbraio alle 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà “Troilo e Cressida”, uno spettacolo della compagnia I Sacchi di Sabbia. La produzione, realizzata insieme alla compagnia Lombardi-Tiezzi, arriva nel capoluogo toscano con il supporto del MiC e della Regione Toscana. Gli spettatori potranno assistere a un allestimento che porta in scena il classico shakespeariano in modo nuovo e coinvolgente.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio, alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospiterà I Sacchi di Sabbia con “ Troilo e Cressida”, uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con I Sacchi di Sabbia, con il sostegno di MiC e Regione Toscana. In scena Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano, per una rilettura originale e sorprendente del “Troilo e Cressida” shakespeariano. Elementi scenici e costumi sono realizzati da Paola Martini, Eleonora Domenicali, Chiara Fornaro e Chiara Gulmini della classe di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, coordinate da Franco Venturi e Francesco Givone, in un dialogo virtuoso tra formazione e produzione artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troilo e Cressida: I Sacchi di Sabbia la Teatro Pietro Aretino per Z Generation meets Theatre

Approfondimenti su Troilo e Cressida

Il 26 gennaio alle ore 11, sui canali social di Officine della Cultura, sarà presentata ufficialmente Z Generation meets Theatre.

La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre propone nuove prospettive per le giovani generazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Troilo e Cressida

Argomenti discussi: Un po' per non morire, teatro come anima e vita; IDEE WEEKEND 23-24-25 GENNAIO 2026 TRA TEATRO E MERCATINI; Una stagione aspettando il suo teatro: Nasce per resistere e non fermarsi; Z Generation meets Theatre: nuove visioni per le nuove generazioni Content.

I Sacchi di Sabbia in scena: Troilo e Cressida a teatroArezzo, 30 ottobre 2025 – E' tutto pronto per il primo appuntamento della nuova stagione teatrale 2025/2026 dell'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Stasera alle 21:15 salirà sul palco la ... lanazione.it

TEATRO: AL BIONDO DI PALERMO IN PRIMA NAZIONALE 'TROILO VS CRESSIDA'Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - 'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte, la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in ... affaritaliani.it

Teatro Pietro D'Abano. Jennifer Lopez · Let's Get Loud. Chi viene il 27 marzo al Foyer Rouge Lascia un nei commenti se ci sei! Largo Marconi 16, Abano Terme (PD) Biglietti su Liveticket: www.liveticket.it/teatropietrodabano Info: +38 328 035 4 - facebook.com facebook