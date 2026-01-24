Il racconto di Z Generation meets Theatre inizia online

Il 26 gennaio alle ore 11, sui canali social di Officine della Cultura, sarà presentata ufficialmente Z Generation meets Theatre. Questa rassegna teatrale, in programma presso il Teatro Petrarca, si propone di esplorare il teatro contemporaneo e favorire il dialogo con le nuove generazioni. La presentazione introdurrà il calendario e gli obiettivi di una stagione che mira a coinvolgere giovani e appassionati nel confronto con il teatro di oggi.

Lunedì 26 gennaio alle ore 11, sui canali social di Officine della Cultura (Facebook e Youtube), sarà presentata ufficialmente Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale - stagione off del Teatro Petrarca - dedicata al teatro contemporaneo e al dialogo con le nuove generazioni, in programma.

