Questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale il Sindaco di Napoli ha consegnato la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, in riconoscimento della vittoria al Festival di Sanremo 2026. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure del mondo dello spettacolo. La premiazione ha celebrato il successo del cantante in questa importante manifestazione musicale.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta questa mattina, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, la cerimonia ufficiale di conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Alla cerimonia, presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi, hanno preso parte l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e il consigliere del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi. Il Sindaco ha consegnato all’artista la targa con la Medaglia della Città e la menzione speciale “ Napoli Città della Musica “, quale riconoscimento per il prestigio recato alla comunità cittadina attraverso il successo nella massima kermesse canora nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci per la vittoria al Festival di Sanremo 2026

