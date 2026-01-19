CioccolaTò 2026 | Piazza Vittorio si conferma il tempio del cacao con 60 espositori e un’area record

CioccolaTò 2026 si svolgerà a Torino, confermando Piazza Vittorio come il cuore dell’evento. Questa edizione vedrà un’area espositiva ampliata, che occuperà l’intera superficie tra via Po e il fiume Po, offrendo spazio a 60 espositori e a nuove aree dedicate al cioccolato. Un’occasione per scoprire le eccellenze del cacao in un contesto rinnovato e coinvolgente, nel rispetto della tradizione e dell’innovazione.

Torino si prepara a una trasformazione golosa e senza precedenti. Per l'edizione 2026, CioccolaTò non solo conferma il suo legame con Piazza Vittorio Veneto, ma ne conquista l’intera superficie: per la prima volta, l’area espositiva occuperà tutte le esedre, da via Po fino agli argini del Po.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Città del Cioccolato: il capodanno è dolce. Degustazioni al cacao, brindisi e musica

La Città del Cioccolato si prepara a festeggiare il Capodanno con una notte ricca di sapori e allegria. Tra degustazioni di cacao, brindisi e musica, l’evento presso l’ex Mercato Coperto promette un inizio d’anno all’insegna del gusto e della convivialità. Un’occasione unica per vivere un San Silvestro indimenticabile.

Prezzi del cacao in caduta libera, ma il cioccolato è sempre più caro: ecco i motivi

Negli ultimi mesi, i prezzi del cacao hanno subito un drastico calo dopo un lungo periodo di aumento. Tuttavia, questa diminuzione non si è tradotta in un abbassamento dei prezzi del cioccolato, che continua a essere sempre più caro. Un fenomeno che solleva interrogativi sulle dinamiche di mercato e sui fattori che influenzano il costo finale del prodotto.

AMI IL CIOCCOLATO ARRIVA PURO CIOCCOLATO FESTIVAL A CATANZARO Piazza Luigi Rossi (Piazza della Prefettura) 6 - 7- 8 febbraio INGRESSO GRATUITO Catanzaro Maestri cioccolatieri Artisti del cioccolato Dolci tipici al Ci - facebook.com facebook