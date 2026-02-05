Cioccolatò torna a Torino snodo dell’industria italiana del cacao

La fiera del cioccolato torna a Torino dopo alcuni anni di assenza. Le strade del centro storico si riempiono di bancarelle e profumi dolci, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia. La manifestazione, che si tiene in piazza Vittorio, mette in mostra le creazioni di pasticceri e produttori locali e internazionali. È una occasione per assaggiare specialità, scoprire nuove tendenze e riaccendere l’interesse per il cioccolato nella città.

**Torino, 13 febbraio 2026 –** L'industria del cacao in Italia sta vivendo una nuova fase di crescita, con un nuovo slancio a Torino, dove si sta tenendo la **Cioccolatò**, la kermesse dedicata al cioccolato, che si apre ufficialmente il 13 febbraio, nel cuore del centro storico della città, in piazza Vittorio. L'evento, in programma fino al 17 febbraio, è il primo a ritornare dopo un anno di pause, e rappresenta una sorta di "snodo" per il settore, che vede Torino come il cuore della produzione italiana. Con un'imprenditorialità sempre più forte, l'Italia conta 755 aziende dedicate alla lavorazione del cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, con un aumento significativo rispetto a pochi anni fa.

