Pmi e credito a Napoli il confronto su ruolo del fintech banche digitali e aiuti di Stato

Il confronto tra Pmi, fintech, banche digitali e aiuti di Stato si terrà mercoledì 21 gennaio alle ore 16 a Napoli, presso Palazzo Petrucci. L’evento affronterà le opportunità e le sfide per le piccole e medie imprese nell’attuale contesto finanziario, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche e alle misure di sostegno pubblico. Un’occasione di approfondimento per imprenditori e professionisti interessati alle dinamiche del settore.

Il ruolo del fintech, delle nuove banche digitali e degli aiuti di Stato nello sviluppo della piccola e media impresa sarà al centro dell'incontro in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 16 a Palazzo Petrucci, in via Posillipo 16c a Napoli. L'appuntamento, dal titolo "Lo sviluppo della piccola e media impresa attraverso gli aiuti di Stato e le banche digitali", mette a confronto istituzioni, mondo produttivo e sistema bancario su uno dei nodi più delicati dell'economia italiana: l'accesso al credito per le Pmi, in una fase segnata da tassi elevati e da una profonda trasformazione tecnologica del settore finanziario.

