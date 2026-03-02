Il ritorno spagnoleggiante di Letta gli sponsor di Lupi e altre pillole
Enrico Letta è tornato a Roma dopo aver partecipato all'IE School of Politics, Economics & Global Affairs a Madrid, dove ricopre il ruolo di decano. La sua presenza in città coincide con un momento di attenzione sulla scena politica italiana, mentre intanto emergono notizie su sponsor di alcuni politici e altri dettagli legati alla vita pubblica.
L’ex premier direttamente da. Madrid discute con Valensise e Padoan all’Istituto Affari Internazionali. Intanto il moderatissimo Maurizio manda in tilt i controlli anti-marchette della Rai. Mentre l’umiltà del poeta Rondoni. Le chicche di L43. Enrico Letta torna a Roma, presentandosi come decano “IE School of Politics, Economics & Global Affairs, Madrid”. Archiviata in fretta l’esperienza parigina di Sciences Po, rieccolo stavolta con panni spagnoleggianti per discutere all’Istituto Affari Internazionali presieduto da Michele Valensise, nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, di “Savings and Investments Union: a che punto siamo?” con Pier Carlo... 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Il ritorno di Giambruno, la suggestione di Corona in politica e le altre pillole
Feltri dai Radicali per il Sì, il ritorno di Bertinotti e le altre pillole del giornoPure Vittorio atteso nella sede del partito fondato da Pannella per promuovere il referendum sulla giustizia.