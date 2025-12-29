Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa | perché l'arbitro non ha fischiato il rigore
Durante la partita tra Roma e Genoa, Svilar ha colpito Ostigard al volto con una manata in occasione di un’uscita. Nonostante l’episodio, l’arbitro non ha fischiato un rigore né ha consultato il VAR. Questo ha generato discussioni sulla valutazione delle azioni e sulle decisioni arbitrali in situazioni simili. Di seguito, analizziamo i dettagli dell’incidente e le motivazioni che hanno portato alla mancata consultazione del VAR.
Svilar ha colpito Ostigard con una manata in pieno volto durante un'uscita, ma l'arbitro non è stato rischiamato al VAR: cosa è successo durante Roma-Genoa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
