Un episodio incredibile scuote il mondo del wrestling a Orlando, durante un match femminile valido per il titolo nordamericano. Un errore dell’arbitro cambia le sorti del match, consegnando la vittoria alla sfidante Thea Hail invece della campionessa Blake Monroe. L’accaduto lascia il pubblico senza parole, con la vincitrice che si mette le mani nei capelli di fronte a una situazione incredibile e inattesa.

È davvero clamoroso quello che è successo a Orlando, in occasione di un match di wrestling femminile della WWE, valido per il titolo nordamericano: la campionessa in carica Blake Monroe è stata battuta 'per errore' dalla sfidante Thea Hail. L'arbitro e le due lottatrici hanno combinato un pasticcio: nessuno sapeva cosa fare, il silenzio è calato nell'arena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

WWE: Dopo il finale “sbagliato” tra Monroe e Hail, caos nel backstage e diverse storie da cambiare.

L’arbitro del match di wrestling sbaglia il finale: la vincitrice si mette le mani nei capelli - È davvero clamoroso quello che è successo a Orlando, in occasione di un match di wrestling femminile della WWE, valido per il titolo nordamericano: la ... fanpage.it