Il respiro della generosità a scuola Studenti del Mapelli contro la fibrosi

Gli studenti del liceo Mapelli si sono uniti in un’iniziativa di solidarietà per sostenere la lotta contro la fibrosi. Tra loro ci sono un ragazzo che sogna di diventare calciatore, un coetaneo che gioca a basket in una squadra di livello e una studentessa appassionata di pallavolo. La loro partecipazione dimostra un impegno concreto per una causa importante.

C'è il ragazzo che spera un giorno di sfondare nel calcio, c'è il compagno alto come una pertica che fa basket a livello giovanile in un club importante, la compagna che gioca a pallavolo. Lo sport è il loro sogno, in 55 (terze e quarte) frequentano il liceo sportivo Mapelli di Monza e l'altro giorno hanno dato prova di resistenza fisica con una performance di CrossFit da applausi in palestra. Chiusa col fiatone e la lingua penzoloni, però. Perché per farla, potevano respirare soltanto con una cannuccia. "Fiato corto, cuore grande". Il Liceo Mapelli, sotto la regia della Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica), ha sperimentato cosa significhi...

