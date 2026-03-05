Elio Germano sbarca sui social per promuovere il suo No al referendum

Elio Germano ha deciso di entrare sui social per sostenere il suo voto contrario al referendum sulla divisione delle carriere nella magistratura. La sua presenza online arriva in vista dell’appuntamento elettorale, che sarà tra pochi giorni. L’attore ha scelto di usare questa piattaforma per comunicare il suo punto di vista in modo diretto e immediato.

Solo un appuntamento importante come il prossimo referendum sulla divisione delle carriere nella magistratura poteva convincere Elio Germano a debuttare su un palco mai calcato finora, quello dei social. L’attore romano classe 1980, che mai si è tirato indietro rispetto il mettere la faccia per una battaglia politica, fino a diventare uno dei più efficaci spauracchi della destra, lo fa con una performance che richiama un noto sketch di Gigi Proietti. Poche parole, in pratica una sola, durante una telefonata e quella parola non poteva che essere «No». Non è la prima volta che l’attore, certamente tra i più affermati della sua generazione, sei volte David di Donatello, di un Prix d’interprétation masculine a Cannes e di un Orso d’Argento al miglior attore a Berlino, combatte pubblicamente battaglie di matrice politica. 🔗 Leggi su Open.online

Il mondo dello spettacolo per il No al Referendum, da Pif a Elio Germano: “Il governo vuole solo più potere”L'appello dell'Anpi raccoglie le firme di decine di artisti, attori, scrittori, storici.

Leggi anche: Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico

Tutto quello che riguarda Elio Germano.

Argomenti discussi: Suburra su Rai Movie.

Sogni, gioventù e disincanto. Elio Germano sul palco con PasoliniMa quelli erano i giorni della speranza: la guerra pareva ormai lontana e, per la gioventù, cominciava la vita. Martedì alle 21.15, al Parco Miralfiore di Pesaro, va in scena Il sogno di una cosa, ... ilrestodelcarlino.it

Elio Germano allo Stignani, il teatro diventa un’agorà: Le parole cambiano le viteConfronto intenso con Teho Teardo e i cittadini sui temi di guerra e diritti: Nella maggioranza dei conflitti oggi ci sono necessità di profitto ... msn.com