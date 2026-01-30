a messina incontro tecnico per ripensare il tessuto urbano e rilanciare le aree degradate

Questa mattina a Messina si è tenuto un incontro tra tecnici e rappresentanti delle istituzioni presso la sede dell’IACP. L’obiettivo è ripensare il modo di intervenire sul tessuto urbano, concentrandosi sulle aree più degradate della città. Si cerca di definire un piano più efficace per il risanamento e il recupero degli spazi abitativi in condizioni di emergenza. Continueranno le riunioni per mettere a punto le strategie da mettere in atto nei prossimi mesi.

A Messina si è svolto un incontro tecnico di alto livello presso la sede dell’IACP, con l’obiettivo di riorganizzare il percorso di risanamento urbano e affrontare in modo strutturato le criticità abitative che colpiscono aree della città in condizione di degrado. L’appuntamento, promosso e coordinato dall’Istituto per l’Affitto e la Costruzione, ha riunito rappresentanti di enti pubblici, autorità locali e professionisti specializzati in urbanistica e edilizia. Il tavolo è stato convocato per definire un piano condiviso di interventi mirati a migliorare le condizioni abitative delle famiglie in situazione di grave disagio, in particolare in zone identificate come prioritarie per il risanamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

