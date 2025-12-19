Emungimento in discarica Autigno e bandi aree degradate | provvedimenti della Giunta

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato oggi, 18 dicembre 2025, 17 provvedimenti riguardanti interventi e bandi su aree degradate, discariche e altre questioni strategiche per la città. Le delibere, frutto di diverse deleghe settoriali, mirano a migliorare la gestione ambientale, urbanistica e culturale del territorio, segnando un passo importante per lo sviluppo e la riqualificazione della comunità brindisina.

