Sammarco Verona arriva il comunicato ufficiale del club Sarà lui l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti

Il Verona ha annunciato ufficialmente che Sammarco sarà l’allenatore ad interim dopo l’addio di Zanetti. Il club ha diffuso un comunicato, confermando la scelta e annunciando l’inizio di questa nuova fase. Ora si aspettano le prime mosse del tecnico, che dovrà guidare la squadra nelle prossime partite.

Sammarco Verona, arriva il comunicato ufficiale del club scaligero. Sarà lui l'allenatore ad interim per il dopo Zanetti: vediamo tutte le informazioni. L'Hellas Verona ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Paolo Sammarco. Una mossa decisa dalla dirigenza per tentare di invertire la rotta in un momento complesso. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il giovane allenatore assume l'incarico con la formula dell' interim e farà il suo debutto assoluto nella delicata sfida contro il Pisa. La società scaligera ha trasmesso i propri auguri di buon lavoro al mister, che ora si gioca le sue chance di conferma direttamente sul campo, cercando risposte immediate dalla squadra.

