Il legame con Ancona Quando Brigitte Bardot arrivò in Jaguar al Passetto

Il passaggio di Brigitte Bardot ad Ancona, a bordo di una Jaguar al Passetto, rappresenta un momento significativo nella storia della città. Icona internazionale e simbolo di un’epoca, la visita della famosa attrice ha lasciato un ricordo duraturo tra i residenti e gli appassionati di cinema. Questo episodio sottolinea il legame tra Ancona e la cultura pop, testimoniando come eventi di questa portata possano diventare parte integrante della memoria collettiva.

Brigitte Bardot se n'è andata. E la notizia è di quelle che fanno il giro del mondo. Autentica icona, vero mito (una volta tanto la parola non è usata a sproposito) e fenomeno 'sociale', B.B. ha segnato un'epoca. Un periodo di grande cinema, quando una star era davvero una star, ma anche di costume e mondanità, di paparazzi appostati fuori dai locali in cerca di 'scoop' più o meno scandalistici. 'La dolce vita' è del 1960, ma due anni dopo esce un film che, del tutto casualmente, stabilisce un legame tra Ancona e la Bardot. Perché, come forse pochi sanno, l'attrice è stata nel capoluogo marchigiano, e in particolare in un locale, l'allora celebre Ciro's.

