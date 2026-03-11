A Busnago si terranno gli Skifidol Italian Brainrot Days, il concerto dal vivo che sta attirando l’attenzione dei giovani di tutta Italia. L’evento è organizzato per ospitare il raduno degli appassionati italiani di Skifidol, con il pubblico che si prepara a partecipare numeroso. L’evento rappresenta una delle tappe principali del tour dedicato ai fan della band.

Arrivano a Busnago gli Skifidol Italian Brainrot Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo nel mondo, l’evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi torna in Lombardia: l’appuntamento è per sabato e domenica al centro commerciale Globo, per due giornate di festa, incontri e spettacolo. Il progetto – firmato Officina Comunicazione insieme a Thekom – nasce per trasformare l’universo digitale di Skifidol "in un’esperienza dal vivo totalmente immersiva". E i numeri parlano chiaro: oltre 1 miliardo di visualizzazioni a livello globale e, in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dicono di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso celebre questo universo psichedelico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il raduno degli Skifidol italiani. In arrivo i Brainrot Days. Attesa alle stelle a Busnago

