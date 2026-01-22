' Skifidol Italian Brainrot Days' alle Porte di Catania

Gli Skifidol Italian Brainrot™ Days si avvicinano a Catania, portando un evento dedicato ai giovani appassionati. Questo tour live show offre un’occasione per condividere momenti di intrattenimento e musica, consolidando il legame tra artisti e pubblico. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza coinvolgente in un contesto di sana convivialità.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Arrivano a Catania gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi torna in Sicilia: l’appuntamento è sabato 24 e domenica 25 gennaio al Centro Commerciale PORTE DI CATANIA, per due giornate di festa, incontri e spettacolo. Il progetto – firmato da Officina Comunicazione insieme a THEKOM, partner esclusivo per lo sviluppo degli eventi Brainrot nei centri commerciali – nasce per trasformare l’universo digitale di Skifidol Italian Brainrot™ in un’esperienza live spettacolare e totalmente immersiva.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Skifidol italian Brainrot days a Carini: due giornate di festa al centro commerciale PoseidonGli Skifidol Italian Brainrot™ Days arrivano a Carini, presso il centro commerciale Poseidon, per due giornate di incontri e divertimento.

Leggi anche: Skifidol™ Italian Brainrot Days, l’unico tour originale arriva al Centro commerciale Campania

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Skifidol italian Brainrot days a Carini: due giornate di festa al centro commerciale Poseidon; Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa anche in Romagna con due appuntamenti per giovanissimi; Il fenomeno virale fa tappa al Romagna shopping valley; Dalla degustazione di gelato e vini all'itinerario dedicato a Guttuso: cosa fare nel weekend.

Record su Roblox: Find the Skifidol Brainrot Card ha superato 2,7 milioni di giocatori in meno di un meseFind the Skifidol Brainrot Card supera 2,7 milioni di giocatori su Roblox in meno di un mese grazie a collezionismo digitale e aggiornamenti continui. Leggi l’articolo completo su iCrewPlay. icrewplay.com

Skifidol Italian Brainrot, anteprima italiana a MagiclandDal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, MagicLand diventerà il palcoscenico dell'anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ... tuttosport.com

Skifidol Italian Brainrot sticker collection serie 2 #figurine #albumdifigurine #panini #inedicola #tabaccheriadellapiazzadispadinitamara Tabaccheria della Piazza di Spadini Tamara Piazza Martiri della Libertà, 19/20 25017 Lonato del Garda (BS) 030 99 - facebook.com facebook