Il quadrato di notte diventa terra di nessuno | auto danneggiate bottiglie spaccate e immondizia davanti alle scuole e al Comune

Nelle ore notturne, piazza Carafa a Chieti Scalo si trasforma in un'area senza controllo, con auto danneggiate, bottiglie rotte e immondizia lasciata davanti alle scuole e al Comune. La zona, una delle principali del quartiere, si presenta spesso in condizioni di abbandono e degrado, attirando l'attenzione di chi frequenta l'area durante la notte.

Una delle zone principali di Chieti Scalo, piazza Carafa, nelle ore notturne diventa terra di nessuno. È l'ennesima denuncia che arriva dai residenti della zona, che anche questa mattina si sono trovati di fronte allo scempio compiuto dai vandali nel corso della notte. Una cittadina che vive poco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

