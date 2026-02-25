Una serie di spaccate alle auto nel parcheggio Duc ha causato danni e furti tra il 23 e il 24 febbraio. La notte ha visto auto vandalizzate e alcune persone sono state sorprese mentre consumavano droga nel parcheggio di viale Fratti. I residenti hanno segnalato l’aumento di episodi simili negli ultimi giorni, preoccupati per la sicurezza della zona. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, presso il parcheggio Duc in viale Fratti, si sono verificate nuove spaccate alle auto e sono stati rinvenuti residui di sostanze stupefacenti (come da segnalazione ricevuta dalla pagina social Parma Indecorosa). Un episodio che conferma, ancora una volta, una situazione di degrado e insicurezza che i cittadini di Parma denunciano da mesi. “Quello che accade nel cuore della città non è un fatto isolato, ma il sintomo di un problema più ampio: la progressiva perdita di controllo su aree che dovrebbero essere presidiate, sicure e vivibili. È inaccettabile che parcheggi centrali, frequentati quotidianamente da famiglie, lavoratori e studenti, diventino luoghi di vandalismo e attività illegali”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Furti di auto e spaccate anche in Abruzzo, arrestati tre uomini nelle MarcheTre uomini di origine romena, di 30, 39 e 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Jesi mentre tentavano di rubare un'auto.

“Tossici, spacciatori, siringhe e toilette all’aperto: Duc, il parcheggio della vergogna”Il parcheggio sotterraneo del Duc rappresenta una realtà difficile, con presenza di tossicodipendenti, spacciatori e rifiuti abbandonati, tra siringhe e altri materiali.

Temi più discussi: Nuove spaccate al parcheggio del Duc: auto danneggiate , furti e droga; Nuove spaccate al parcheggio Duc e segni di consumi di droga - Foto; Parcheggio di viale Fratti, vandalizzate le auto in sosta.

Nuove spaccate al parcheggio Duc e segni di consumi di droga - FotoNuove spaccate sulle auto la scorsa notte al parcheggio Duc in viale Fratti; sono stati trovati anche residui di sostanze stupefacenti (come da segnalazione ricevuta dalla pagina social Parma Indeco ... gazzettadiparma.it

Viale Bottego, raffica di spaccate nella notte: nel mirino le auto parcheggiate - VideoI finestrini delle loro auto in frantumi. I vetri sparsi ovunque: sui sedili, sull'asfalto. Così si sono risvegliati i residenti di viale Bottego questa mattina. Almeno cinque sono le macchine dannegg ... gazzettadiparma.it

Nuove spaccate al parcheggio Duc e segni di consumi di droga - Foto x.com

Team Vannacci denuncia: nuove spaccate scuotono Parma Borgo Giacomo Tommasini e via Cremonese colpite, cittadini e commercianti chiedono azioni concrete contro furti e aggressioni ,#VetrineSpaccate #Sicurezza #TeamVannacci #Furti - facebook.com facebook