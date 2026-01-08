Tragedia sfiorata al Vomero crolla un cornicione davanti a nota pizzeria | auto danneggiate

Nella notte a Napoli, nel quartiere Vomero, si è verificato il crollo di un cornicione di un edificio in via Vincenzo d’Annibale, vicino a piazza Bernini e piazza degli Artisti. L’evento ha causato danni a alcune auto parcheggiate e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità stanno valutando le cause del distacco.

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Vomero, dove poco dopo la mezzanotte è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di piazza Bernini e piazza degli Artisti. L’episodio è avvenuto all’esterno della storica pizzeria Condurro: solo per puro caso nessuna persona è rimasta ferita. Calcinacci su strada e marciapiede . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

