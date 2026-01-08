Tragedia sfiorata al Vomero crolla un cornicione davanti a nota pizzeria | auto danneggiate

Nella notte a Napoli, nel quartiere Vomero, si è verificato il crollo di un cornicione di un edificio in via Vincenzo d’Annibale, vicino a piazza Bernini e piazza degli Artisti. L’evento ha causato danni a alcune auto parcheggiate e ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità stanno valutando le cause del distacco.

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Vomero, dove poco dopo la mezzanotte è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di piazza Bernini e piazza degli Artisti. L’episodio è avvenuto all’esterno della storica pizzeria Condurro: solo per puro caso nessuna persona è rimasta ferita. Calcinacci su strada e marciapiede . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia sfiorata al Vomero, crolla un cornicione davanti a nota pizzeria: auto danneggiate Leggi anche: Maltempo, albero crolla sulle auto in sosta: sfiorata la tragedia Leggi anche: Napoli, Quartieri Spagnoli, nuovo crollo, si stacca il cornicione: «Sfiorata una tragedia» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, crollo di un cornicione al Vomero: sfiorata la tragedia fuori da una pizzeria; Crollo di calcinacci a Napoli centro, paura a pochi passi da via Toledo; Napoli, Quartieri Spagnoli, nuovo crollo, si stacca il cornicione: «Sfiorata una tragedia»; Tragedia sfiorata al Vomero, crolla un cornicione davanti a nota pizzeria: auto danneggiate. Napoli, crollo di un cornicione al Vomero: due auto distrutte fuori dalla pizzeria Condurro - Attimi di paura a Napoli, nel quartiere Vomero dove, poco dopo la mezzanotte, è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di ... msn.com

Napoli, tragedia sfiorata al Vomero: cadono pezzi di intonaco, ferita alla testa una donna - Tragedia sfiorata al Vomero, in pieno giorno, al civico 52 di via Kerbaker, in una delle strade più trafficate dai pedoni, a due passi dalle vie dello shopping della zona collinare. ilmattino.it

Tragedia sfiorata alla Dakar, con una spettatrice che ha rischiato di essere investita da una Ford Raptor. Per fortuna, l'equipaggio ha avuto una grande prontezza di riflessi rallentando in tempo per evitare il peggio, ma si tratta ugualmente di immagini da pelle - facebook.com facebook

#Cronaca || Tragedia sfiorata a #Oristano, auto bloccata sui binari: il #treno riesce a fermarsi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.