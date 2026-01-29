Ruba 20 euro a un minore dopo averlo colpito con un pugno in un bar a Boltiere | denunciato giovane

Un giovane è stato denunciato dopo aver rubato 20 euro a un minore in un bar di Boltiere. Secondo la ricostruzione, l’aggressore ha colpito il ragazzo con un pugno prima di impossessarsi del denaro. La scena è stata notata da alcuni testimoni, che hanno chiamato i carabinieri. Il giovane è stato identificato e portato in caserma, mentre il minore è stato ascoltato e affidato alle cure dei genitori. La vicenda si inserisce nel più ampio lavoro di controllo condotto dalla compagnia di Treviglio, che

Nel bilancio dell'attività della Compagnia dei Carabinieri di Treviglio, che dal marzo 2024 ha controllato più di 60 mila giovani, spiccano due deferimenti e un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il 20 gennaio è finito in manette M.M., 21enne di origini nordafricane residente a Palosco: durante una perquisizione domiciliare delegata dall'Autorità Giudiziaria, il giovane ha provato a aggredire i carabinieri di Martinengo ed è stato trovato in possesso di un coltello. Sono stati poi segnalati alla Procura altri due ventenni, entrambi lo scorso 18 gennaio.

