Mestre polemica sulla maxi moschea da 1.500 posti

A Mestre, nelle vicinanze della stazione, è in fase di realizzazione una moschea da 1.500 posti, considerata tra le più grandi in Italia e in Europa. Il progetto riguarda un centro islamico di 8.000 metri quadrati che ha suscitato diverse reazioni tra residenti e rappresentanti locali. La costruzione è attualmente in corso e l'inaugurazione è prevista nei prossimi mesi.

A Mestre, vicino alla stazione, sta per sorgere una delle più grandi moschee d’Italia e d’Europa: un centro islamico di 8.000 metri quadrati capace di accogliere 1.500 persone, con servizi come bar, ristorante e biblioteca, e un ampio parcheggio. Il progetto, promosso dall’imprenditore bengalese Prince Howlader e redatto da un architetto italiano di Marghera, prevede una cupola interna senza minareto. L’iniziativa ha però subito l’altolà della Lega: l’europarlamentare Anna Maria Cisint ha dichiarato che, con il suo partito al governo, i lavori non potranno procedere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

