Negli ultimi tempi si parla molto del calcio italiano, con particolare attenzione alle prestazioni delle squadre in ambito internazionale. Secondo un articolo di una testata tedesca, il problema principale non sarebbe l’Atalanta, ma il Napoli, che non riesce a superare i gironi di Champions League. La stampa straniera ha dedicato numerosi commenti e analisi alle difficoltà del calcio italiano in questa fase.

E su, non fate così. Non si contano più in queste settimane gli articoli della stampa straniera che provano a tirarci su. La Serie A non sta così inguaiata, scrivono dal Guardian al New York Times. Ora, dopo il cappottone inferto all’Atalanta dal Bayern Monaco, che di fatto chiude in ignominia la stagione europea delle italiane, anche la Süddeutsche Zeitung scrive lo stesso identico commento consolatorio. Forse sfottono, chissà. “Non è passato molto tempo da quando il calcio italiano era considerato malato terminale – scrive il giornale tedesco – D’altra parte, era visto come fiorente e pieno di vita. Morto, malato, dinamico, vitale: è facile lasciarsi confondere da questo continuo su e giù, da questo perpetuo cammino sul filo del rasoio tra il qui e il qui e ora, esemplificato dal calcio italiano, un tempo esclusivamente glorioso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il problema del calcio italiano non è l’Atalanta, è il Napoli che non supera i gironi (Süddeutsche)

