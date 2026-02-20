Calcio Napoli McTominay | Problema al tendine da gestire voglio esserci con l’Atalanta

Scott McTominay ha rivelato di avere un problema al tendine che deve gestire, ma vuole essere in campo contro l’Atalanta. Il centrocampista del Napoli ha spiegato di sentirsi molto motivato e desidera aiutare la squadra nel momento cruciale della stagione. Ha aggiunto che la sua condizione sta migliorando e che lavora ogni giorno per recuperare al meglio. McTominay ha anche parlato della sua felicità nel club e della fiducia nel gruppo. La sua presenza sarà decisiva per la prossima sfida.