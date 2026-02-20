Calcio Napoli McTominay | Problema al tendine da gestire voglio esserci con l’Atalanta
Scott McTominay ha rivelato di avere un problema al tendine che deve gestire, ma vuole essere in campo contro l’Atalanta. Il centrocampista del Napoli ha spiegato di sentirsi molto motivato e desidera aiutare la squadra nel momento cruciale della stagione. Ha aggiunto che la sua condizione sta migliorando e che lavora ogni giorno per recuperare al meglio. McTominay ha anche parlato della sua felicità nel club e della fiducia nel gruppo. La sua presenza sarà decisiva per la prossima sfida.
Il centrocampista del Calcio Napoli parla dell’infortunio, del futuro in azzurro e del momento della squadra: “Sono estremamente felice qui. Conte? Con lui devi dare il massimo”. Scott McTominay rompe il silenzio sulle sue condizioni fisiche e lo fa in un’intervista al Corriere dello Sport. Il centrocampista del Calcio Napoli ha spiegato la natura del problema che nelle ultime settimane lo ha costretto ai box, facendo chiarezza anche sul proprio futuro e sul momento della squadra. “Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica (con l'Atalanta, ndr). 🔗 Leggi su 2anews.it
