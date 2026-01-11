Premio Alberto Sordi, domani si alza il sipario.

Domani prende il via il Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi, giunto alla ventiduesima edizione. Questo concorso offre una piattaforma ai comici emergenti, promuovendo nuovi talenti nel panorama della comicità italiana. Un appuntamento importante per scoprire le idee e le capacità di chi si affaccia al mondo dello spettacolo, in un contesto che valorizza la creatività e la professionalità nel settore.

Si alza il sipario sul Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi, concorso riservato ai comici emergenti giunto alla ventiduesima edizione. Una gara che ha richiamato in questi anni molti artisti da tutta Italia diventati poi famosi in ambito televisivo a livello nazionale come Max Angioni, Giovanni D’Angella e Alessandro Ciacci. Come ogni anno, la formula prevede tre serate di selezione che si terranno alla Sala Kiss del Circolo I Fiori di Faenza, organizzatore dell’evento, mentre la finale sarà il 13 febbraio al Masini. Diciotto i concorrenti che si contenderanno nelle tre serate di selezione, in programma domani, il 19 e il 26 gennaio alle 21, i sei posti per la finalissima, dove in palio ci sarà il premio di mille euro e quello del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

