Domani sera alle 21, presso la sala Kiss’ del circolo ’I Fiori’ a Faenza, si svolgerà la seconda selezione del concorso ’Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi’. L’evento vede protagonisti vari comici e artisti emergenti, offrendo un’occasione di confronto e valorizzazione del talento locale. La serata rappresenta un momento importante per il panorama culturale della città, con ingresso libero.

Domani sera, alle 21, alla sala Kiss’ del circolo ’I Fiori’ di Faenza ci sarà la seconda selezione di ’Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi’. Sul palco saliranno Sasà Belcastro di Varese, Andrea De Santis di Lecco, Roberto Gemma di Novi Ligure e i milanesi Guglielmo Barbieri, Maria Teresa De Ligio e Marco Di Biase. Ospite sarà il comico Gianpiero Pizzol. Il costo del biglietto per le serate di selezione è di 8 euro e di 7 per i soci al circolo ’I Fiori’. I biglietti per la finale del Masini, dal costo di 18 euro l’intero e di 15 per i soci del Circolo I Fiori, oltre che per gli abbonati alla stagione del Comico del Masini, si possono invece acquistare in via Marescalchi 18 a Faenza, o il giorno della finale alle biglietterie del teatro faentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio ’Alberto Sordi’, domani la seconda selezione

