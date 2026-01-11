Donne e lavoro | il piano da 17 milioni del Piemonte per aiutare le lavoratrici
Aiutare le donne piemontesi a conciliare lavoro e famiglia.É questo l'obiettivo del "Piano Alfa", con cui la Regione Piemonte mette in campo 17 milioni di euro per sostenere non solo le donne lavoratrici e le famiglie, ma anche le aziende."Con il Piano Alfa la Regione compie una scelta politica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Piano lavoro-famiglia da 17 milioni, il Piemonte punta sul cedio medio - 000 euro a famiglia per 12 mesi, anche non consecutivi, destinato a donne occupate, disoccupate (vincolate a partecipare a percorsi di p ... ansa.it
Piemonte, 17 milioni per conciliare lavoro e famiglia: arriva il "Piano A.L.Fa" - La Regione stanzia fondi per piani di welfare aziendale e voucher destinati alle donne con carichi di cura. targatocn.it
La Regione presenta il “Piano A.L.Fa”: 17 milioni di euro per piani di welfare aziendale delle imprese e voucher di conciliazione per le donne - Chiorino dichiara: “Con il Piano Alfa la Regione compie una scelta politica chiara e coerente: mettiamo in campo 17 milio ... valsesianotizie.it
