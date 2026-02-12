Il ruolo cruciale delle donne nelle scienze

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, si è svolto l’evento organizzato dalla Fondazione Tls dedicato alle donne nelle scienze della vita. Un’occasione per ascoltare le esperienze di alcune scienziate italiane e mettere in luce il ruolo fondamentale che le donne ricoprono nel campo scientifico. Durante l’iniziativa, sono stati presentati progetti e storie di successo, dimostrando come la presenza femminile sia diventata sempre più centrale nella ricerca e nell’innovazione.

Voce alle donne con 'Scienze della vita. Vite di scienza', l'evento organizzato da Fondazione Tls in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione il Santa Chiara Lab dell'Università ha ospitato ieri un momento di riflessione e confronto che ha visto protagoniste otto donne che hanno raccontato le proprie esperienze professionali e umane in ambito life sciences, davanti a una platea di 180 tra studenti e docenti del liceo Piccolomini di Siena, degli istituti Roncalli di Poggibonsi, Caselli e Monna Agnese di Siena e Its Green Lab Fondazione Vita di Grosseto.

