Many Voices One Science incontro Unimore di divulgazione sul ruolo delle donne nelle discipline STEM

Martedì 10 febbraio si terrà a Modena un evento dedicato alla presenza delle donne nelle discipline STEM. L’incontro, intitolato “Many Voices, One Science”, si svolge al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena e dalla Società Chimica Italiana Emilia Romagna. Un’assemblea per parlare di donne e scienza, con interventi e dibattiti aperti a tutti.

L'edizione 2026 ("Many Voices, One Science"), patrocinata dal Comune di Modena e dalla Sezione Emilia Romagna della Società Chimica Italiana, è in programma martedì 10 febbraio 2026 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.Il programma (locandina in allegato) si aprirà alle ore 14.

