Il patto industriale tra Veneto e Lombardia | Guardiamo al 2050 e all' economia del futuro

Il patto industriale tra Veneto e Lombardia è stato annunciato con l’obiettivo di puntare sull’economia del futuro fino al 2050. La Lombardia ha un PIL di oltre 500 miliardi di euro, mentre il Veneto supera i 200 miliardi. Insieme, le due regioni rappresentano quasi un terzo del totale del Prodotto interno lordo italiano.

Prima e terza regione d'Italia per Prodotto interno lordo, oltre 500 miliardi di euro la Lombardia e più di 200 miliardi il Veneto, insieme valgono quasi un terzo del Pil italiano (circa 2.200 miliardi, dati Istat al 2024): "È uno dei motivi per cui questa collaborazione interregionale è oggi più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Economia: a Desenzano del Garda il patto tra Lombardia e VenetoA Desenzano del Garda nasce un patto strategico tra i due motori trainanti dell’economia italiana, la Lombardia e il Veneto. Obiettivo dell’asse è creare un unico ecosistema industriale capace di parl ... notizie.it

Firmato a Desenzano il patto tra Lombardia e Veneto per lo sviluppo industrialeLe due regioni contribuiscono infatti a circa un terzo del prodotto interno lordo nazionale. Sul tavolo la possibilità di sviluppare strumenti comuni per sostenere diversi settori produttivi, con una ... quibrescia.it

L’accordo nasce dalla consapevolezza che Lombardia e Veneto rappresentano due dei sistemi economici più dinamici del panorama nazionale e continentale x.com