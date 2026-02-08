gli stati uniti hanno dato una scadenza a giugno per un accordo tra ucraina e russia

Gli Stati Uniti hanno fissato una scadenza a giugno per trovare un accordo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha annunciato che l’obiettivo è mettere fine a quasi quattro anni di guerra. Ora si aspetta una risposta concreta prima dell’estate.

Gli Stati Uniti hanno dato all'Ucraina e alla Russia una scadenza a giugno per raggiungere un accordo che ponga fine a una guerra durata quasi quattro anni, ha dichiarato sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se la scadenza di giugno non sarà rispettata, l'amministrazione Trump probabilmente farà pressione su entrambe le parti. "Gli americani propongono alle parti di porre fine alla guerra entro l'inizio dell'estate e probabilmente faranno pressione sulle parti proprio in base a questo calendario", ha detto. L'ultima scadenza segue i colloqui trilaterali di Abu Dhabi, promossi dagli Stati Uniti, che non hanno prodotto alcun passo avanti.

Il 22 gennaio, al termine di un incontro con Donald Trump a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato l’avvio di discussioni trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, previste questa settimana negli Emirati Arabi Uniti.

Trump: Ora tocca al Presidente Zelensky raggiungere un accordo sull'Ucraina

