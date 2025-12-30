Flora Canto | Mia figlia ha scambiato Can Yaman per suo padre in effetti c'è una somiglianza con Enrico Brignano
Flora Canto ha condiviso un episodio divertente che riguarda sua figlia Martina, la quale ha confuso Can Yaman per suo padre. La showgirl ha commentato con ironia la somiglianza tra l’attore e Enrico Brignano, aggiungendo un tocco di leggerezza a questa curiosa incomprensione. Un aneddoto che mette in luce con umorismo le innocenti percezioni dei più piccoli e le somiglianze che spesso sorprendono.
