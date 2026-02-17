Comolli risponde a Marotta Chiellini l'oggetto del contendere | È il futuro del calcio italiano

Comolli ha commentato la polemica tra Marotta e Chiellini, perché la sanzione inflitta al difensore ha suscitato molte reazioni. L'amministratore delegato della Juventus si scusa per la sua reazione, ma poi difende con decisione Chiellini, considerandolo un elemento chiave per il calcio italiano. Prima della partita contro il Galatasaray, Comolli ha spiegato che Chiellini rappresenta il futuro del calcio nel nostro paese.

L'a.d. della Juventus dopo la sanzione subita dal giudice sportivo si scusa per la sua reazione, ma prima di Galatasaray-Juventus soprattutto difende a spada tratta Chiellini e contestualmente risponde a Marotta.

Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: “Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile”Giorgio Chiellini e Luciano Comolli hanno espresso tutta la loro rabbia dopo il derby tra Juventus e Inter, che hanno definito inaccettabile.

La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: “Aggressivi e intimidatori”Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Chiellini e Comolli dopo l’episodio di tensione avvenuto durante Inter-Juventus, a causa del loro comportamento aggressivo e intimidatorio.

