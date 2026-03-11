Il nuovo bisogno di sicurezza | il 90% vuole più protezione per salute e risparmi Ecco come sta cambiando il rapporto degli italiani con il rischio

Un'indagine rivela che il 90% degli italiani desidera maggiori garanzie per la salute e i risparmi, evidenziando un cambiamento nel loro modo di percepire il rischio. La sensazione di vulnerabilità si manifesta chiaramente, con quasi tutti che si sentono esposti di fronte alle incertezze attuali. Questa situazione mostra come le persone siano sempre più attente alla sicurezza personale e finanziaria.

C’è un dato che racconta bene il momento storico che l’Italia sta attraversando: nove italiani su dieci dichiarano di sentirsi vulnerabili di fronte ai rischi. Non è solo una percezione emotiva, ma il riflesso di una trasformazione profonda. Negli ultimi anni la pandemia, le tensioni geopolitiche, gli eventi climatici estremi e l’instabilità economica hanno modificato il modo in cui famiglie e imprese guardano al futuro. La protezione — sanitaria, economica, previdenziale e dei beni — non è più un tema marginale o tecnico. Sta diventando una delle grandi questioni sociali del Paese. Lo raccontano anche i numeri del settore assicurativo. Il 2025 è stato l’anno migliore di sempre per il Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, guidato da Virginia Borla, Responsabile della Divisione Insurance. 🔗 Leggi su Panorama.it

