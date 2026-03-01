Viviamo più a lungo conviviamo con più malattie | come sta cambiando la salute

Negli ultimi anni, l’aspettativa di vita degli italiani è aumentata, mentre il numero di persone che convivono con malattie croniche è cresciuto. La popolazione invecchia e questo comporta una maggiore presenza di patologie legate all’età. I dati indicano che più individui devono affrontare condizioni di salute complesse e durature rispetto al passato. La situazione si riflette in modo evidente nel sistema sanitario nazionale.