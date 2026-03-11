Hojlund Napoli pronto al riscatto | fissato il prezzo

Il Napoli ha stabilito il prezzo per il riscatto di Hojlund, attaccante di cui si occupa il club. La società ha definito gli importi necessari per perfezionare l'acquisto dopo il prestito. La decisione si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa per la prossima stagione. La trattativa si concentra sull’accordo economico tra la società e il giocatore.

Il Napoli ha ormai preso una direzione chiara per il futuro del proprio attacco. La società azzurra è orientata a confermare Rasmus Hojlund anche per le prossime stagioni, convinta delle qualità del centravanti danese e del suo perfetto inserimento nel progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club considera l’ex Atalanta il profilo ideale per guidare l’attacco anche negli anni a venire. Il portale sottolinea infatti che “Con Antonio Conte in panchina adesso e anche domani, nelle idee e nelle speranze di Aurelio De Laurentiis. Però a prescindere dall’allenatore salentino, il giocatore ex Atalanta e di proprietà del Manchester United ha le caratteristiche tecnico tattiche per adattarsi e per giocare al meglio con più tipi di guida tecnica”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

