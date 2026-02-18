Fotografia e pittura materica tornano a dialogare nella nuova mostra collettiva Ri-tratti
Dal 21 febbraio al 6 marzo, Rebù in via Giorgio Regnoli a Forlì ospita la mostra collettiva
Dal 21 febbraio al 6 marzo, Rebù in via Giorgio Regnoli a Forlì ospita "Ri-tratti", una mostra nuova collettiva che indaga il tema del ritratto attraverso linguaggi e sensibilità differenti, mettendo in dialogo fotografia e pittura. Il titolo gioca sulla scomposizione della parola “ritratti”, suggerendo l’idea di uno sguardo che non si limita a rappresentare, ma che torna a tracciare, reinterpretare e rivelare l’identità dei soggetti. In mostra le opere di tre artisti, ciascuno portatore di una visione personale e di una specifica ricerca espressiva. Tra questi, Sara Bucci che presenta ritratti realistici e illustrativi realizzati con pastelli secchi e grafite, in cui il segno preciso e la delicatezza cromatica costruiscono volti intensi, sospesi tra osservazione attenta e interpretazione emotiva.🔗 Leggi su Forlitoday.it
