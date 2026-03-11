Il ministro Abodi ha parlato delle Olimpiadi in Toscana, sottolineando che al momento si tratta di un'idea ancora in fase di riflessione. In un intervento a Firenze, ha affermato che è importante prendersi il tempo per elaborare proposte, confrontarsi con le parti interessate e permettere a tutti di valutare le eventuali implicazioni. La discussione sull’evento olimpico è ancora in una fase preliminare.

Firenze, 11 marzo 2026 – L’idea di Toscana 2040 per le prossime Olimpiadi? «Dobbiamo prendere il tempo necessario per elaborare, per confrontarci e poi consentire a ognuno di fare le proprie valutazioni». Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando ai media a margine della cerimonia d’inaugurazione di Didacta, alla Fortezza da Basso di Firenze e commentando l’idea lanciata dal duo Renzi-Giani, per le Olimpiadi estive diffuse in Italia, ovvero il progetto di un eventuale candidatura per i Giochi del 2040. «Penso che tutta questa vivacità dimostri una voglia di far crescere la cultura sportiva – ha detto il ministro -. Dopo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ministro Abodi e le Olimpiadi in Toscana: “Ora è il tempo della riflessione"

